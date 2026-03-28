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Tennis Sabalenka vince a Miami

Swisstxt

28.3.2026 - 22:40

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
KEYSTONE

Aryna Sabalenka (WTA 1) ha messo in campo tutta la sua grinta e la sua tenacia per battere Coco Gauff (4) e difendere il titolo al WTA 1000 di Miami.

SwissTXT

28.03.2026, 22:40

28.03.2026, 22:43

La bielorussa ha dovuto lasciare per strada il primo set del torneo, ma alla fine è riuscita a venire a capo della statunitense, imponendosi con il risultato di 6-2 4-6 6-3 e realizzando così la doppietta Indian Wells-Miami. Dopo un primo parziale archiviato con facilità, la 27enne di Minsk ha poi subito la parziale rimonta dell’americana nel secondo, prima di ritrovare la giusta vervee chiudere poi la contesa al primo match point.

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