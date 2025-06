Finalista

Aryna Sabalenka (WTA 1) è riuscita a centrare la sua prima finale al Roland Garros.

In un match molto combattuto contro la 4 volte vincitrice del torneo Iga Swiatek (5), imbattuta a Parigi da 26 partite, la bielorussa si è imposta per 7-6 (7/1) 4-6 6-0 in 2h22'.

Avanti 4-1 nel 1o set Sabalenka si è fatta recuperare, ma ha poi vinto al tie-break. Swiatek ha invece dominato la 2a frazione, ma nel set deciso s'è spenta lasciando via libera alla 27enne