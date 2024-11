Titolo

ultima volta, Viktorija Golubic è tornata a ottenere un titolo nel circuito WTA.

Swisstxt

A otto anni dall’ La rossocrociata, attuale numero 168 al mondo, si è imposta nella finale di Jiujiang battendo 6-4 7-5 Rebecca Sramkova (53). Nella prima frazione la zurighese si è mostrata molto più concentrata e concreta della slovacca, la quale è invece apparsa molto imprecisa. Il secondo set è invece stato combattuto, ma la 32enne è venuta fuori nel momento decisivo, imponendosi al primo match point. Per l'elvetica è il secondo trionfo in singolare in carriera dopo quello di Gstaad del 2016.

Swisstxt