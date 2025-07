Jannik Sinner conquista Wimbledon battendo Alcaraz e realizza il sogno che sembrava irraggiungibile.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha vinto il suo primo Wimbledon battendo Carlos Alcaraz in quattro set e coronando il sogno di una vita.

Nel discorso da campione ha elogiato il rivale, ricordato la lezione della sconfitta a Parigi e sottolineato il ruolo fondamentale del suo team.

Con emozione e ironia ha ringraziato tutti, inclusi i ball boys, scherzando anche sull'incidente del tappo di champagne in campo. Mostra di più

Jannik Sinner stringe la coppa tra le braccia, ma le parole gli vengono più lentamente dei colpi che poco prima gli hanno consegnato la vittoria più importante della carriera.

Sorride, emozionato, mentre sul Centre Court di Wimbledon prova a rispondere alle domande, ancora incredulo dopo aver ricevuto il trofeo dalle mani della principessa Kate. Ha battuto Carlos Alcaraz in quattro set, 4-6 6-4 6-4 6-4.

«Quando ero piccolo, Wimbledon era il più grande sogno, perché questo torneo sembra così lontano da dove vengo io. Adesso sto vivendo il mio sogno», racconta l'altoatesino, con la stessa calma con cui poco prima ha gestito la pressione del match e degli ultimi scambi decisivi.

Il suo discorso di ringraziamento parte dal rivale battuto, il temuto Alcaraz. «Comincio da Carlos: per un altro torneo incredibile, ma soprattutto per il giocatore che sei. È sempre difficile affrontarti: abbiamo un gran rapporto fuori dal campo, stiamo cercando di costruire qualcosa dentro e per questo servono delle grandi squadre. Carlos, terrai questo trofeo in mano tante volte… anche se tu ne hai già due», scherza Jannik, con un tono sincero e sportivo, e strappando il sorriso anche all'avversario di giornata sconfitto.

Dalla delusione di Parigi

Poi si concede un attimo per tornare con la mente alla delusione di Parigi. «Ho perso in un brutto modo al Roland Garros, ma non conta come vinci o perdi, nei tornei speciali devi capire cosa hai fatto male e lavorarci sopra. Abbiamo cercato di accettare la sconfitta ed è uno dei motivi per cui ho vinto questo trofeo», confessa.

«Sono grato di stare bene fisicamente e di avere persone incredibili attorno. Nell'ultimo game ho servito molto bene. Al meglio dei 5 set ogni momento può cambiare il match e sono contento di aver mantenuto i nervi sotto controllo».

C'è anche spazio per un siparietto curioso: l'interruzione causata da un tappo di champagne volato in campo. «Poteva succedere solo qui a Wimbledon, ma è per quello che amiamo giocare qui. È un torneo molto costoso!», sorride.

Infine, dopo i ringraziamenti anche al suo team e alla famiglia, il neo campione ha riservato anche pensiero ai più piccoli: «Ringrazio i ball boys: è fantastico avervi, avete lavorato duro e reso tutto più facile. Grazie per tutto il supporto, ci vediamo l'anno prossimo».