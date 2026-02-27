Dopo l'ultima partita della sua carriera, Serena Williams ha perso 14 chili grazie alle iniezioni dimagranti. Ora è tornata in campo e ha riacceso il dibattito: questi farmaci potrebbero diventare la sostanza dopante del futuro?

Serena Williams è il volto pubblicitario di «Ro» e promuove le iniezioni dimagranti.

14 kg persi Serena Williams è tornata: e con lei riemerge la questione doping legata alle iniezioni dimagranti

Hai fretta? blue News riassume per te Serena Williams ha fatto molto discutere dopo aver perso 14 chili grazie a un farmaco a base di GLP-1, utilizzato nell'ambito di una campagna pubblicitaria.

La scelta le è valsa numerose critiche, soprattutto per il messaggio trasmesso sull'immagine corporea e per la presunta mancanza di trasparenza.

La scelta le è valsa numerose critiche, soprattutto per il messaggio trasmesso sull'immagine corporea e per la presunta mancanza di trasparenza. All'inizio di giugno, l'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritorno alle competizioni. Martedì dovrebbe disputare la sua prima partita a Wimbledon.

All'inizio di giugno, l'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritorno alle competizioni. Martedì dovrebbe disputare la sua prima partita a Wimbledon. Il suo rientro riaccende anche il dibattito sull'impiego delle iniezioni dimagranti nello sport professionistico.

L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per ora non considera tali sostanze come doping, ma sta valutando la situazione.

Serena Williams è una leggenda del tennis.

Nel corso della sua straordinaria carriera ha conquistato 23 titoli del Grande Slam e, quando nel 2022 si è ritirata, era considerata da molti la «GOAT» (Greatest of All Time), la più grande tennista di sempre.

Oltre ai successi sportivi, è stata un punto di riferimento per molte persone anche per il suo impegno contro gli stereotipi di bellezza.

Nel corso degli anni è stata spesso criticata per il suo fisico, giudicato troppo alto, troppo muscoloso o poco femminile. Critiche alle quali ha sempre risposto con determinazione.

Lo scorso anno, però, Williams ha rivelato di aver perso 14 chili grazie a un farmaco dimagrante somministrato tramite iniezioni. La sua trasformazione fisica, già da tempo al centro delle discussioni tra i suoi 18,2 milioni di follower su Instagram, ha riacceso il dibattito sul tema.

«Mi sento libera sia fisicamente che mentalmente»

Dopo la nascita della sua seconda figlia nell’agosto 2023, ha cercato disperatamente di tornare in forma, come ha raccontato due anni più tardi alla rivista «People» - ma senza successo.

«È stato pazzesco, perché non mi sono mai allenata così duramente in vita mia, non mi sono mai alimentata in modo così sano eppure non ho mai raggiunto il peso che desideravo».

Ora si sente benissimo: «Mi sento davvero bene e in salute. Mi sento libera sia fisicamente che mentalmente.»

Ha raggiunto il peso desiderato grazie a un farmaco a base di GLP-1 e sottolinea quanto sia importante per lei la trasparenza in questo ambito.

«La taglia che avevo prima non era male. Semplicemente non era quella che volevo», afferma.

Parte di una campagna pubblicitaria

Ma la trasparenza impone anche di chiarire che si tratta di pubblicità per l’azienda «Ro» - e che il marito della Williams, Alexis Ohanian, fa parte del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Perché, diciamoci la verità: il suo annuncio sulla perdita di 14 chilogrammi non è stata una confessione «spontanea», bensì parte di una campagna pubblicitaria pianificata con cura - e questa sta dando i suoi frutti.

«Ro» è un fornitore di servizi di telemedicina. Attraverso una piattaforma digitale, i pazienti possono ricevere assistenza medica: dalla diagnosi alla prescrizione medica, fino alla consegna dei farmaci.

Serena Williams non solo parla con «People»» della sua perdita di peso, ma anche con «Vogue» e «Elle».

Solo «Vogue» menzionò correttamente all’epoca, in una frase secondaria, che Ohanian fa parte del consiglio di amministrazione di Ro.

Per il resto, non se ne fece alcun accenno.

Ha usato il farmaco per pigrizia?

In un'intervista a «Elle», la tennista ha dichiarato di aver fatto 30'000 passi al giorno e di essersi allenata fino a quattro ore, senza però ottenere i risultati sperati.

Non è quindi vero che ricorra all'iniezione dimagrante perché è troppo pigra. Ma questo, per lei, è stato il tassello mancante del puzzle.

Williams è poi apparsa anche al «Today Show» della «NBC». La 43enne ha spiegato di voler abbattere lo stigma che circonda i farmaci dimagranti. All’intervista televisiva si è presentata con un cappellino con la scritta «I'm on Ro» (in italiano: «Prendo Ro»).

Al «Wall Street Journal», Zach Reitano, CEO di Ro, spiega perché Serena Williams sia la testimonial ideale: «Il solo fatto che ci saranno persone che diranno che proprio lei non ha bisogno di questo farmaco la rende perfetta. Perché mette in discussione l’idea comune su chi possa trarre beneficio da questi farmaci».

Critiche aspre

L'anno scorso Serena Williams è stata bersaglio di numerose critiche, sia per la scarsa trasparenza sulla campagna pubblicitaria sia perché, secondo molti, anche un'atleta del suo calibro avrebbe ceduto alle iniezioni dimagranti.

Tra i commenti sui social, una persona ha scritto: «Fantastico, così possiamo cancellare tutti i progressi fatti per far capire alle donne che, dopo una gravidanza, è normale prendersi il tempo necessario per riprendersi e tornare in forma».

Un'altra utente si è detta profondamente delusa: «Hai raggiunto traguardi incredibili nella tua vita eppure sentivi comunque il bisogno di dimagrire per sentirti completa? Mi dispiace davvero per te. E mi dispiace per tutte le persone e le bambine che un tempo ti consideravano un modello da seguire».

«Quello che Serena ci sta davvero dicendo è questo: non importa quanto tu abbia successo, quanto tu sia forte o potente - se non sei magra, tutto questo non conta nulla. È davvero triste», scrive un’altra utente.

L'attrice e conduttrice Jameela Jamil ha scritto su Instagram degli effetti collaterali che potrebbero derivare dalle iniezioni dimagranti. Le celebrità come la Williams possono permettersi medici che le seguano durante il processo di dimagrimento. «Mi sento più sexy, mi sento più sicura di me», afferma.

Il ritorno di una celebrità riaccende il dibattito sulle iniezioni dimagranti

Il clamore suscitato dalle iniezioni dimagranti e dalla scelta di Serena Williams sembrava essersi attenuato.

Ma all'inizio di giugno 2026 l'ex numero uno del mondo ha annunciato il suo ritorno alle competizioni e, pochi giorni dopo, è già tornata in campo nel doppio al Queen's Club di Londra.

Grazie a una wild card, Williams sarà protagonista anche a Wimbledon, dove giocherà il torneo di singolare e il doppio insieme alla sorella Venus. Il suo debutto è previsto per martedì.

Il suo ritorno, però, non riporta sotto i riflettori soltanto la campionessa. Riaccende anche il dibattito sulle iniezioni dimagranti e sul loro possibile impiego nello sport d'élite.

La domanda è sempre la stessa: questi farmaci potrebbero in futuro essere utilizzati non solo per motivi medici, ma anche per migliorare le prestazioni?

La questione non è banale. In molte discipline un peso corporeo inferiore può rappresentare un vantaggio competitivo. Per questo motivo, il rischio di un utilizzo improprio dei farmaci dimagranti nello sport agonistico è sempre più al centro del dibattito.

Cosa dice l'Agenzia Mondiale antidpoing?

Al momento questi farmaci non sono vietati, ma sono sotto osservazione da parte dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA).

I principi attivi semaglutide e tirzepatide, entrambi appartenenti alla classe dei farmaci a base di GLP-1, figurano infatti nella lista di monitoraggio dell'organizzazione.

«Anche i laboratori ricercano queste sostanze, ma un'eventuale positività non costituisce una violazione delle norme antidoping. I dati raccolti confluiscono nella valutazione della WADA», ha spiegato Ernst König, direttore di Swiss Sport Integrity (l'ex Antidoping Svizzera), in un'intervista al «Tages-Anzeiger».

Secondo König, finora le iniezioni dimagranti hanno avuto un ruolo soprattutto negli sport suddivisi in categorie di peso.

Il loro utilizzo potrebbe però diventare rilevante anche in discipline in cui un peso corporeo inferiore rappresenta un vantaggio competitivo, come ad esempio il ciclismo.

Al momento, l'uso di queste sostanze nello sport è ancora consentito. Ma se dovessero affermarsi come sostanze dopanti, il dibattito sulla loro regolamentazione potrebbe intensificarsi.

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