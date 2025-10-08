  1. Clienti privati
Basta un punto Sfida i campioni! Il torneo da un milione di dollari, dove amatori affrontano Alcaraz e co.

fon

8.10.2025

Vuoi sfidare Carlos Alcaraz?
Vuoi sfidare Carlos Alcaraz?
Keystone

Gli appassionati di tennis avranno la straordinaria occasione di sfidare i top player del circuito, punto singolo dopo punto singolo, per vincere un premio da 1 milione di dollari australiani.

Nicolò Forni

08.10.2025, 16:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Gli amanti di tennis potranno sfidare top player come Carlos Alcaraz in un confronto a punto singolo con un montepremi di 1 milione di dollari australiani.
  • Il «Million Dollar One Point Slam» metterà di fronte 10 amatori e 22 professionisti in un torneo a eliminazione diretta, dove a decidere chi serve sarà il gioco «sasso, carta, forbice».
  • L’evento seguirà un formato simile all’edizione precedente, con cinque turni e finali in sessione serale alla Rod Laver Arena, aperto anche a giocatori internazionali registrati su Tennis Australia.
Mostra di più

Gli appassionati di tennis avranno la possibilità di sfidare i migliori professionisti del circuito, incluso il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, in un singolare confronto a punto singolo prima dell'Australian Open di gennaio, con in palio un premio di 1 milione di dollari australiani.

Gli organizzatori del primo Slam stagionale hanno infatti annunciato il «Million Dollar One Point Slam», un torneo a eliminazione diretta che vedrà 10 giocatori amatoriali affrontare 22 professionisti al Melbourne Park.

I partecipanti decideranno chi serve o riceve attraverso una sessione di «sasso, carta, forbice», e chi vincerà il punto avanzerà al turno successivo. Il vincitore dell'evento porterà a casa circa 527'046 franchi.

L’One Point Slam ha debuttato quest'anno con un premio di 60'000 dollari australiani (31'622 franchi svizzeri), coinvolgendo 16 amatori (otto uomini e otto donne, dai 15 ai 72 anni) contro 16 professionisti, e a vincere è stato il professionista australiano Omar Jasika.

Secondo Craig Tiley, direttore del torneo, «che tu sia amatore o professionista, il vincitore finale porterà a casa il premio».

L'evento dovrebbe seguire un formato simile a quello dell'edizione precedente: i professionisti servono una volta, gli amatori due, e il torneo si svolgerà in cinque turni a eliminazione diretta, con le fasi finali alla Rod Laver Arena in una «Night Session», anziché alle 13 locali.

Tutti gli australiani, o i giocatori internazionali registrati su Tennis Australia, potranno partecipare agli eventi locali dell'One Point Slam.

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Servette – Basilea 2:4

Servette – Basilea 2:4

