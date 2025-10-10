Il Masters 1000 di Shanghai si sta trasformando in un affare di famiglia: dopo l’approdo alle semi di Valentin Vacherot (ATP 204), anche Arthur Rinderknech (54) è riuscito a qualificarsi per il penultimo atto, uno stadio che come suo cugino non aveva mai raggiunto in un torneo di questo livello.
Il francese ha dominato il canadese Félix Auger-Aliassime (13) per 6-3 6-4. I due parenti ora proveranno a trovarsi di fronte in finale.
Il 26enne monegasco dovrà battere nientemeno che Novak Djokovic (4) per riuscirci, mentre il 30enne se la vedrà con Daniil Medvedev (18).