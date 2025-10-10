Arthur Rinderknech Reuters

Il Masters 1000 di Shanghai si sta trasformando in un affare di famiglia: dopo l’approdo alle semi di Valentin Vacherot (ATP 204), anche Arthur Rinderknech (54) è riuscito a qualificarsi per il penultimo atto, uno stadio che come suo cugino non aveva mai raggiunto in un torneo di questo livello.

SwissTXT Swisstxt

Il francese ha dominato il canadese Félix Auger-Aliassime (13) per 6-3 6-4. I due parenti ora proveranno a trovarsi di fronte in finale.

Il 26enne monegasco dovrà battere nientemeno che Novak Djokovic (4) per riuscirci, mentre il 30enne se la vedrà con Daniil Medvedev (18).