Masters 1000 A Shanghai vanno in semifinale due cugini

Swisstxt

10.10.2025 - 14:46

Arthur Rinderknech
Arthur Rinderknech
Reuters

Il Masters 1000 di Shanghai si sta trasformando in un affare di famiglia: dopo l’approdo alle semi di Valentin Vacherot (ATP 204), anche Arthur Rinderknech (54) è riuscito a qualificarsi per il penultimo atto, uno stadio che come suo cugino non aveva mai raggiunto in un torneo di questo livello.

SwissTXT

10.10.2025, 14:46

10.10.2025, 14:58

Il francese ha dominato il canadese Félix Auger-Aliassime (13) per 6-3 6-4. I due parenti ora proveranno a trovarsi di fronte in finale.

Il 26enne monegasco dovrà battere nientemeno che Novak Djokovic (4) per riuscirci, mentre il 30enne se la vedrà con Daniil Medvedev (18).

