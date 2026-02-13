Ben Shelton (ATP 10), campione in carica e unico top 10 rimasto in lizza, non si è scomposto nei quarti di finale del Canadian Open.

Sul cemento di Montréal lo statunitense ha infatti risolto la pratica Jakub Mensik (17) in scioltezza, superando il ceco 6-3 6-1 in appena 1h12’ e confermandosi ancora intrattabile, visto che nessun avversario è ancora riuscito a rubargli almeno un set.

In semifinale se la vedrà con un altro statunitense, ovvero Learner Tien. Il 20enne ha pure lui avuto bisogno di appena 1h12’ di gioco per sconfiggere 6-3 6-2 Daniel Merida Aguilar (63).