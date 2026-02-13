Shelton
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Ultimo top 10 rimasto al Masters 1000 di Montréal, Ben Shelton (ATP 10) si è qualificato per i quarti di finale superando autorevolmente in due set l'astro nascente Joao Fonseca (27) per 6-3 7-6 (7/3).
L'americano ora sulla strada verso il settimo titolo della carriera troverà Jakub Mensik (17), il quale ha battuto pure lui in due frazioni Botic van de Zandschulp (70).
Completano il tabellone Daniel Merida Aguilar (63), sbarazzatosi con un chiaro 6-3 6-1 di Tallon Griekspoor (69), e Learner Tien (19), che ha sconfitto con un doppio 6-4 Thiago Tirante (65).