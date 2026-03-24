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Tennis Sinner accede ai quarti a Miami

Swisstxt

24.3.2026 - 23:53

Sinner
Sinner
Keystone

Procede senza intoppi la marcia di Sinner (ATP 2), che negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami ha sconfitto Michelsen (40) per 7-5 7-6 (7/4).

SwissTXT

24.03.2026, 23:53

Lo statunitense ha tenuto testa all’italiano per tutta la partita, ma il numero 2 al mondo è stato cinico nei momenti decisivi, con ben 29 vincenti tra cui 15 ace e ha così allungato a 28 la sua striscia record di set vinti consecutivamente nei Masters 1000. Giornata poco fortunata per i padroni di casa in Florida, con Fritz (7) e Korda (36), giustiziere di Alcaraz (1), che sono stati eliminati. Avanza invece ai quarti Paul (22).

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