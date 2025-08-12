Sinner Imago

Jannik Sinner (ATP 1) ha battuto nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati il canadese Gabriel Diallo (35) con i parziali di 6-2 7-6 (8/6), volando così agli 1/8.

L'altoatesino, che ha centrato la sua 23a vittoria consecutiva sul cemento, se la vedrà con il francese Adrian Mannarino (89), che ha dal canto suo eliminato per 5-7 6-3 6-4 il padrone di casa Tommy Paul (16).

In campo femminile ha raggiunto gli 1/8 anche Aryna Sabalenka (WTA 1) ha avuto la meglio di Emma Raducanu (30) per 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), al termine di un match durato 3 ore e 12 minuti.