  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Masters 1000 Sinner batte Diallo e passa agli ottavi a Cincinnati

Swisstxt

12.8.2025 - 08:52

Sinner
Sinner
Imago

Jannik Sinner (ATP 1) ha battuto nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati il canadese Gabriel Diallo (35) con i parziali di 6-2 7-6 (8/6), volando così agli 1/8.

12.08.2025, 08:52

12.08.2025, 08:59

L'altoatesino, che ha centrato la sua 23a vittoria consecutiva sul cemento, se la vedrà con il francese Adrian Mannarino (89), che ha dal canto suo eliminato per 5-7 6-3 6-4 il padrone di casa Tommy Paul (16).

In campo femminile ha raggiunto gli 1/8 anche Aryna Sabalenka (WTA 1) ha avuto la meglio di Emma Raducanu (30) per 7-6 (7/3) 4-6 7-6 (7/5), al termine di un match durato 3 ore e 12 minuti.

I più letti

Dopo 9 anni arriva la proposta di Ronaldo a Georgina: «Sì, lo voglio». L'anello è da brividi
Trump celebra una «vittoria monumentale», ma forse ha festeggiato troppo presto
Alena Seredova ha perso 16 chili: «L'ho fatto per la salute»
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Ciclista cade lungo un percorso per mountain bike a Lenzerheide e perde la vita

Altre notizie

Save the date. Roger Federer tornerà a giocare a tennis, ecco dove e quando

Save the dateRoger Federer tornerà a giocare a tennis, ecco dove e quando

Tennis. Eliminati subito De Minaur e Medvedev a Cincinnati

TennisEliminati subito De Minaur e Medvedev a Cincinnati

Tennis. Bencic battuta dalla russa Kudermentova ed è subito out a Cincinnati

TennisBencic battuta dalla russa Kudermentova ed è subito out a Cincinnati