Jannik Sinner (ATP 1) è approdato senza problemi al terzo turno degli US Open.

L'italiano ha sconfitto in 1h41' Alex Michelsen (49) per 6-4 6-0 6-2. Tutto facile anche per la numero uno del tennis femminile. A Iga Swiatek è infatti bastata poco più di un'ora per superare Ena Shibahara (WTA 217) con il risultato di 6-0 6-1.

