  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

ATP Finals Sinner approda in semifinale

Swisstxt

12.11.2025 - 22:44

Jannik Sinner
Jannik Sinner
KEY

Jannik Sinner (ATP 2) è il primo qualificato alla semifinale delle ATP Finals di Torino.

SwissTXT

12.11.2025, 22:44

12.11.2025, 22:47

Dopo Félix Auger-Aliassime (8), l'altoatesino si è sbarazzato senza troppa fatica di Alexander Zverev (3) con il punteggio di 6-4 6-3, accedendo così per il terzo anno consecutivo al penultimo atto del torneo.

A fare la differenza sono stati due break, uno per set, con l’italiano che ha poi chiuso i conti al primo match point avuto.

Per sperare nel passaggio alla fase a eliminazione diretta, Zverev dovrà battere Auger-Aliassime in uno scontro diretto.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

ATP Finals. Aliassime supera in rimonta Shelton

ATP FinalsAliassime supera in rimonta Shelton

Ecco perché. Toni Nadal è convinto che Novak Djokovic sovrasta ancora di poco Jannik Sinner

Ecco perchéToni Nadal è convinto che Novak Djokovic sovrasta ancora di poco Jannik Sinner

ATP Finals. Alcaraz batte in rimonta Fritz e accede alle semifinali

ATP FinalsAlcaraz batte in rimonta Fritz e accede alle semifinali