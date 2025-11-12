Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 2) è il primo qualificato alla semifinale delle ATP Finals di Torino.

Dopo Félix Auger-Aliassime (8), l'altoatesino si è sbarazzato senza troppa fatica di Alexander Zverev (3) con il punteggio di 6-4 6-3, accedendo così per il terzo anno consecutivo al penultimo atto del torneo.

A fare la differenza sono stati due break, uno per set, con l’italiano che ha poi chiuso i conti al primo match point avuto.

Per sperare nel passaggio alla fase a eliminazione diretta, Zverev dovrà battere Auger-Aliassime in uno scontro diretto.