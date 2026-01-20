  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Sinner avanza senza problemi e velocemente agli Australian Open

Swisstxt

20.1.2026 - 11:10

Solidarietà nei confronti del collega infortunato
Solidarietà nei confronti del collega infortunato
Imago

A Jannik Sinner (ATP 2) è bastato giocare due set per raggiungere il secondo turno degli Australian Open.

SwissTXT

20.01.2026, 11:10

20.01.2026, 11:21

L’italiano ha approfittato del ritiro dopo la 2a frazione del francese Hugo Gaston (93), che fino a quel momento, come dimostrano i parziali di 6-1 6-2, era comunque stato dominato dal campione in carica.

Anche Lorenzo Musetti (5) ha visto il suo avversario abbandonare il match. Quando il belga Raphaël Collignon (72) si è ritirato, il 23enne conduceva 4-6 7-6 (7/3) 7-5 3-2.

Avanti pure lo statunitense Ben Shelton (7), vittorioso 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) sul francese Ugo Humbert (33).

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Perché la Coppa d'Africa non è come le altre: tra gol impossibili e gesti iconici

Altre notizie

Tennis. Belinda Bencic parte forte agli Australian Open: Boulter battuta in due set

TennisBelinda Bencic parte forte agli Australian Open: Boulter battuta in due set

Tennis. Golubic eliminata al primo turno degli Australian Open

TennisGolubic eliminata al primo turno degli Australian Open

Billie Jean King Cup. Le svizzere del tennis contro la Cechia nel turno di qualificazione

Billie Jean King CupLe svizzere del tennis contro la Cechia nel turno di qualificazione