A Jannik Sinner (ATP 2) è bastato giocare due set per raggiungere il secondo turno degli Australian Open.
L’italiano ha approfittato del ritiro dopo la 2a frazione del francese Hugo Gaston (93), che fino a quel momento, come dimostrano i parziali di 6-1 6-2, era comunque stato dominato dal campione in carica.
Anche Lorenzo Musetti (5) ha visto il suo avversario abbandonare il match. Quando il belga Raphaël Collignon (72) si è ritirato, il 23enne conduceva 4-6 7-6 (7/3) 7-5 3-2.
Avanti pure lo statunitense Ben Shelton (7), vittorioso 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) sul francese Ugo Humbert (33).