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Jannik Sinner (ATP 1) non ha avuto problemi a sconfiggere Andrey Rublev (14) e ha così battuto il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.

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A Roma l'altoatesino ha infatti conquistato il 32esimo successo consecutivo in tornei di questo livello grazie al 6-2 6-4 rifilato al russo e si è così qualificato alla semifinale degli Internazionali d'Italia, l'unico 1000 che ancora manca nella sua bacheca.

In entrambi i set Sinner ha strappato il break in entrata e ha poi gestito il vantaggio. Al penultimo atto sfiderà uno tra Medvedev (9) e Landaluce (94).