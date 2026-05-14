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Tennis Sinner batte il record di Djokovic in vittorie consecutive nei Masters

Swisstxt

14.5.2026 - 14:45

Sinner
Sinner
Keystone

Jannik Sinner (ATP 1) non ha avuto problemi a sconfiggere Andrey Rublev (14) e ha così battuto il record di vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.

SwissTXT

14.05.2026, 14:45

14.05.2026, 14:51

A Roma l'altoatesino ha infatti conquistato il 32esimo successo consecutivo in tornei di questo livello grazie al 6-2 6-4 rifilato al russo e si è così qualificato alla semifinale degli Internazionali d'Italia, l'unico 1000 che ancora manca nella sua bacheca.

In entrambi i set Sinner ha strappato il break in entrata e ha poi gestito il vantaggio. Al penultimo atto sfiderà uno tra Medvedev (9) e Landaluce (94).

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