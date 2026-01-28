  1. Clienti privati
Tennis Sinner batte Shelton a Melbourne. In semifinale se la vedrà con Nole

Swisstxt

28.1.2026 - 12:10

Jannik Sinner
Jannik Sinner
KEY

Dopo due anni, l’ultima volta è stata nel 2024, sarà di nuovo Jannik Sinner (ATP 2) contro Novak Djokovic (4) in semifinale agli Australian Open.

SwissTXT

28.01.2026, 12:10

28.01.2026, 12:53

L’italiano, duplice campione in carica del torneo, ha eliminato Ben Shelton (7) con il punteggio di 6-3 6-4 6-4.

Forte del parziale di 8-1 negli scontri diretti contro l’americano, l’altoatesino non ha avuto particolari difficoltà a guadagnarsi l’accesso al turno successivo, arrivato grazie a un break per frazione.

Al penultimo atto Sinner incontrerà come detto Nole, il quale ha approfittato del ritiro del toscano Lorenzo Musetti (5).

Dramma sportivo a Melbourne. Lorenzo Musetti deve ritirarsi quando è avanti 2 set a 0 contro Novak Djokovic

Dramma sportivo a MelbourneLorenzo Musetti deve ritirarsi quando è avanti 2 set a 0 contro Novak Djokovic

