Dopo due anni, l’ultima volta è stata nel 2024, sarà di nuovo Jannik Sinner (ATP 2) contro Novak Djokovic (4) in semifinale agli Australian Open.
L’italiano, duplice campione in carica del torneo, ha eliminato Ben Shelton (7) con il punteggio di 6-3 6-4 6-4.
Forte del parziale di 8-1 negli scontri diretti contro l’americano, l’altoatesino non ha avuto particolari difficoltà a guadagnarsi l’accesso al turno successivo, arrivato grazie a un break per frazione.
Al penultimo atto Sinner incontrerà come detto Nole, il quale ha approfittato del ritiro del toscano Lorenzo Musetti (5).