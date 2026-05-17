L’altoatesino batte il norvegese in soli due set e conquista
Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Roma, battendo Casper Ruud.
Il numero uno al mondo ha sconfitto il numero 25, in due set con il risultato di 6-4 6-4.
L'italiano ha hatto la differenza a cavallo della fine del primo e l’inizio del secondo set, vincendo 5 game consecutivi, rubando due volte il servizio al norvegese.
L’altoatesino ora ha in bacheca tutti e nove i tornei di questa caratura completando quindi il Career Golden Master, impresa riuscita soltanto a Novak Djokovic addirittura due volte.
Sinner è il primo italiano ad alzare il trofeo di Roma 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta.
Per il 24enne ora arriva il Roland Garros, unico Slam che manca al suo già straordinario palmarès, dove non sembra avere, considerando che il suo principale avversario, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due al mondo, è ancora fermo ai box per infortunio.