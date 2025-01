Imago

Jannik Sinner si conferma campione degli Australian Open, conquistando il titolo per il secondo anno consecutivo.

Swisstxt

Il numero 1 al mondo ha superato Alexander Zverev (ATP 2) 6-3 7-6 (7/4) 6-3 in 2h45’ di gioco, conquistando il suo terzo titolo dello Slam. Per il tedesco si è trattata invece della terza finale persa dopo quella agli US Open nel 2020 e quella a Parigi lo scorso anno.

L'italiano ha avuto vita facile nel primo e terzo set, dove un break per parziale gli hanno permesso di avere la meglio. Nel set centrale il tedesco ha resistito invece fino alla fine, concedendosi solamente al tie-break.

Sempre più tra le stelle

Con la vittoria sul tedesco, Sinner è diventato l'ottavo giocatore dell'Era Open a vincere le prime tre finali del Grande Slam in carriera.

Si tratta di un elenco ricco di stelle. Eccolo.

- Jimmy Connors: ha vinto le prime 3 [Australian Open 1974, Wimbledon 1974, US Open 1974].

- Bjorn Borg: ha vinto le prime 3 [1974 Roland Garros, 1975 Roland Garros, 1976 Wimbledon].

- Stefan Edberg: ha vinto le prime 3 edizioni [1985 Australian Open, 1987 Australian Open, 1988 Wimbledon].

- Gustavo Kuerten: ha vinto le prime 3 [1997 Roland Garros, 2000 Roland Garros, 2001 Roland Garros].

- Roger Federer: ha vinto le prime 7 [2003 Wimbledon, 2004 Australian Open, 2004 Wimbledon, 2004 US Open, 2005 Wimbledon, 2005 US Open, 2006 Australian Open].

- Stan Wawrinka: ha vinto i primi 3 [2014 Australian Open, 2015 Roland Garros, 2016 US Open].

- Carlos Alcaraz: ha vinto le prime 4 [2022 US Open, 2023 Wimbledon, 2024 Roland Garros, 2024 Wimbledon].

- Jannik Sinner: ha vinto le prime 3 [2024 Australian Open, 2024 US Open, 2025 Australian Open].