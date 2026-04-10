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Tennis Sinner e Alcaraz in semifinale a Monte Carlo

Swisstxt

10.4.2026 - 17:48

Carlos alcaraz
Carlos alcaraz
KEYSTONE

Carlos Alcaraz (ATP 1) e Jannick Sinner (2) hanno ripreso ad esprimere un tennis solido sulla terra del Principato di Monaco dopo le difficoltà manifestate negli ottavi di finale.

SwissTXT

10.04.2026, 17:48

10.04.2026, 17:49

Lo spagnolo si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo, dove attende uno tra Valentin Vacherot (23) e Alex De Minaur (6), grazie al successo sull'istrionico Alexander Bublik (11) per 6-3 6-0 in 1h03’.

Meno netta, ma altrettanto solida, è stata la vittoria di Sinner contro Felix Auger-Aliassime (7). L’altoatesino si è imposto per 6-3 6-4 ed ora affronterà Alexander Zverev (3).

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