Jannik Sinner (ATP 1) e Novak Djokovic (7) si sono...

Jannik Sinner (ATP 1) e Novak Djokovic (7) si sono qualificati per gli ottavi di finale di Wimbledon. L'italiano ha battuto Jenson Brooksby (81) 6-4 6-3 6-4, mentre il serbo ha superato Arthur Rinderknech (28) 7-5 6-4 1-6 7-6 (7/4). Per il 39enne si tratta della 105a vittoria sull'erba londinese, come lui solo Roger Federer. E' stato invece eliminato a sorpresa il russo Daniil Medvedev (9), sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff (74) in tre tirati set. In campo femminile Jessica Pegula (4) ha battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (52) 6-1 6-3.