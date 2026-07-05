Alla ricerca della conferma a Londra
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Jannik Sinner (ATP 1) si è qualificato per i quart...
Jannik Sinner (ATP 1) si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon battendo il giapponese Shintaro Mochizuki (151) 6-3 7-6 (7/0) 6-3. L'altoatesino affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff (74), avanti per il ritiro di Hubert Hurkacz (96). Ai 1/4 anche Novak Djokovic (8), che ha superato il russo Roman Safiullin (132) 7-6 (8/6) 6-3 3-6 6-3. Con questa vittoria il serbo raggiunge quota 106 successi a Wimbledon, superando Roger Federer fermatosi a 105. Djokovic sfiderà Félix Auger-Aliassime (4), vincitore in cinque set contro Davidovich-Fokina (23).