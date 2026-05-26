Sinner (ATP 1) ha debuttato con una vittoria al Roland Garros.
Al primo turno l’altoatesino ha liquidato la wildcard Tabur (171) con il punteggio di 6-1 6-3 6-4. Ha dovuto salutare il celebre torneo parigino Bublik (10), sconfitto da Struff (80) per 7-5 6-7 (6/8) 6-4 7-5.
In campo femminile si è qualificata per il secondo turno Gauff (WTA 4). La statunitense si è imposta sulla compatriota Townsend (75) con il punteggio di 6-4 6-0 in 1h22’. Si è invece già concluso il torneo per Pegula (5), superata da Birrell (83) per 1-6 6-3 6-3.