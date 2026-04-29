Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni

Jannik Sinner ama le macchine. Imago

In campo corre più di tutti, ma anche fuori non passa inosservato. Jannik Sinner guida bolidi da sogno, ma sempre con i piedi per terra.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner coltiva una forte passione per le auto, sviluppata fin da giovane ma gestita con equilibrio, grazie anche ai consigli del manager.

Nel suo garage spicca un'Audi RS6 ABT Legacy Edition personalizzata, insieme a modelli esclusivi come la Ferrari 812 Competizione e la Porsche 911 Carrera 4S.

Nonostante una collezione da milioni, mantiene uno stile discreto e considera le auto un momento di relax oltre che uno status symbol. Mostra di più

Jannik Sinner è uno dei volti più forti del tennis mondiale, ma fuori dal campo ha un’altra passione ben nota: le automobili.

Un interesse che negli anni si è tradotto in una collezione di supercar di altissimo livello, tra modelli esclusivi e pezzi da collezione.

Il manager lo frenò

Lo stesso Sinner non ha mai nascosto il suo entusiasmo per i motori. In un'intervista a «Sky» aveva raccontato: «Sono sempre stato patito delle automobili».

E ha ammesso anche un retroscena significativo: quando ha iniziato a guadagnare i primi soldi, voleva subito concedersi un'auto importante.

«Il mio manager mi disse di no: avevo 18 anni, dove volevo andare?», ha spiegato. Una scelta che oggi considera decisiva per non perdere il senso delle proporzioni.

Un'Audi esclusiva e personalizzata

Come riferisce «Leggo.it», tra le auto più caratteristiche del suo garage c'è un'Audi RS6 ABT Legacy Edition, modello prodotto in serie limitata.

Si tratta di una vettura ad alte prestazioni, con motore V8 biturbo da oltre 700 cavalli e una velocità che supera i 300 km/h.

Il modello è stato ulteriormente personalizzato, con modifiche tecniche ed estetiche che ne aumentano valore e unicità.

Per Sinner, però, l'auto non è solo status: è anche un momento di pausa. «Quando sono in macchina mi rilasso e rifletto», ha raccontato.

Ferrari, Porsche e modelli da collezione

Il garage del campione altoatesino include diversi marchi iconici. Tra questi Ferrari, Porsche e Alfa Romeo, oltre ad altri modelli sportivi.

Negli ultimi tempi è stato visto su una Porsche 911 Carrera 4S, mentre tra le vetture più esclusive spicca una Ferrari 812 Competizione, un modello a tiratura limitata con motore V12 da oltre 800 cavalli.

Accanto alle supercar più potenti, non mancano anche auto più compatte ma sportive, come l'Alpine A110.

Lusso sì, ma senza eccessi

Nonostante il valore complessivo del suo garage sia di diversi milioni, Sinner mantiene un profilo discreto.

Vive a Montecarlo e si muove spesso senza ostentazione, lontano dagli eccessi tipici di altri sportivi. Le auto restano una passione importante, ma gestita con misura.

Un approccio che rispecchia anche il suo stile in campo: potenza e precisione, sempre sotto controllo.