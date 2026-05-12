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Tennis 31 vittorie consecutive nei Masters per Sinner che eguaglia Djokovic

Swisstxt

12.5.2026 - 17:52

Sinner eguaglia il record di Djokovic, Zverev saluta Roma
Sinner eguaglia il record di Djokovic, Zverev saluta Roma
Keystone

Anche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma Jannik Sinner (ATP 1) non ha incontrato difficoltà.

SwissTXT

12.05.2026, 17:52

12.05.2026, 17:55

In un derby tutto azzurro il numero uno al mondo si è imposto con facilità su Andrea Pellegrino (155), passato dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-3.

Grazie a questa vittoria Sinner ha eguagliato il record di 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.

Sorprendentemente ha dovuto salutare il Foro Italico Alexander Zverev (3). L’italiano Luciano Darderi (20) si è infatti imposto sul tedesco per 1-6 7-6 (12/10) 6-0.

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