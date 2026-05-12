Anche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma Jannik Sinner (ATP 1) non ha incontrato difficoltà.
In un derby tutto azzurro il numero uno al mondo si è imposto con facilità su Andrea Pellegrino (155), passato dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-2 6-3.
Grazie a questa vittoria Sinner ha eguagliato il record di 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.
Sorprendentemente ha dovuto salutare il Foro Italico Alexander Zverev (3). L’italiano Luciano Darderi (20) si è infatti imposto sul tedesco per 1-6 7-6 (12/10) 6-0.