Sinner Imago

È terminata al secondo turno l'avventura di Jannik Sinner (ATP 1) al torneo di Halle.

Swisstxt

Poche settimane dopo essere stato eliminato da Jannik Sinner nei quarti di finale del Roland Garros, Alexander Bublik (numero 45 del ranking ATP) si è preso una rivincita di peso.

Il kazako ha infatti superato in rimonta il numero 1 del mondo nel secondo turno del torneo di Halle, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

L'inizio della partita lasciava presagire una giornata tranquilla per l'italiano, che aveva dominato il primo set senza particolari difficoltà. Ma Bublik ha cambiato passo grazie a un servizio esplosivo, mettendo a segno ben 15 ace, e ha ribaltato il match.

Per l'azzurro si tratta della terza sconfitta in questa stagione: la prima che non capita in una finale e inflittagli da un giocatore diverso da Carlos Alcaraz (che lo ha battuto le altre due volte).