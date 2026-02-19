  1. Clienti privati
Doha Sinner eliminato a sorpresa da Mensik

Swisstxt

19.2.2026 - 23:04

Sinner
Keystone

Jannik Sinner (ATP 2) è stato sconfitto per 7-6 (7/3) 2-6 6-3 da Jakub Mensik (16) nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha.

SwissTXT

19.02.2026, 23:04

19.02.2026, 23:05

L'italiano ha pagato a caro prezzo il break concesso nel primo game del terzo set, che ha indirizzato la frazione, e di conseguenza la partita, in favore del ceco, vittorioso quindi nel primo scontro diretto tra i due.

Al penultimo atto ci sarà pure Carlos Alcaraz (1) che ha però dovuto sudare per 2h28’ per superare al terzo set Karen Khachanov (17).

Lo spagnolo si è imposto con il risultato di 6-7 (3/7) 6-4 6-3 e affronterà ora Rublev (14).

