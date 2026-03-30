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Sunshine Double Battuto anche Federer, Sinner fa la storia a Miami, nessuno come lui: «È incredibile»

fon

30.3.2026

Sinner inbattuto in Nord America.
Sinner inbattuto in Nord America.
Imago

Jannik Sinner non si ferma più: dopo Indian Wells trionfa anche a Miami, entra nella storia con uno «Sunshine Double» perfetto e lancia un segnale fortissimo in vista della stagione sulla terra battuta.

Nicolò Forni

30.03.2026, 08:19

30.03.2026, 08:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jannik Sinner conquista anche Miami e completa uno storico «Sunshine Double» senza perdere nemmeno un set.
  • In finale domina Lehecka con autorità, confermando uno stato di forma impressionante.
  • Ora l'azzurro guarda a Montecarlo, dove può tornare numero 1 del mondo.
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Jannik Sinner firma una notte da ricordare a Miami, dove - complice anche il programma stravolto dalla pioggia - completa uno straordinario «Sunshine Double»: dopo Indian Wells, arriva anche il trionfo nel Masters 1000 della Florida.

È solo l'ottava volta che un giocatore riesce nell'accoppiata Indian Wells-Miami, ma il dato che impressiona è un altro: Sinner è il primo a riuscirci senza concedere nemmeno un set. Un dominio totale, che certifica una condizione atletica e mentale di altissimo livello proprio alle porte della stagione sulla terra battuta.

Finale senza storia

Nell'ultimo atto, il numero uno italiano ha regolato con autorità il ceco Jiri Lehecka, numero 22 della classifica ATP. Servizio incisivo, grande solidità negli scambi e la solita lucidità nei momenti chiave: il match non ha mai realmente preso una piega diversa.

Ecco il video. Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Ecco il videoJannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami

Dalla panchina, Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno assistito a un'altra prova di forza del loro giocatore. L'unico appunto possibile riguarda la gestione delle palle break (2 convertite su 11), ma non abbastanza per riaprire una partita sempre sotto controllo.

Lehecka ha provato a spingere e a prendersi rischi, ma il divario è apparso netto. L'azzurro ha chiuso con 72 punti contro i 60 dell'avversario, mantenendo i propri turni di servizio con relativa tranquillità, mentre il ceco ha dovuto spesso lottare per restare in partita.

Il punteggio finale - 6-4 6-4 in un'ora e 33 minuti - racconta bene l'andamento dell'incontro, disputato all'Hard Rock Stadium e interrotto per oltre un'ora a causa della pioggia.

«Le finali sono sempre complicate»

Dopo il match, Sinner ha lasciato un messaggio sulla telecamera: «Bez, Kimi, Italia», dedicando il successo a Marco Bezzecchi e Kimi Antonelli, a conferma della sua passione per i motori.

«Le finali sono sempre complicate - ha spiegato - ho cercato di restare solido, anche se il campo era difficile per la pioggia. È incredibile aver fatto questo swing in Nord America e raggiungere questo risultato. Ora sono felice di tornare a casa».

Obiettivo terra rossa

Il programma è già definito: volo verso Montecarlo, qualche giorno di recupero e poi subito al lavoro. «Il cambio di superficie non è mai semplice - ha detto a «Tennis TV» - servirà adattarsi, anche se ci sarà un po’ di dolore perché i movimenti sono diversi».

Il prossimo appuntamento è proprio il Masters 1000 di Montecarlo, al via il 5 aprile. Un torneo ancora assente nel palmarès di Sinner, ma che potrebbe riportarlo in vetta al ranking mondiale.

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