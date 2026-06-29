Jannik Sinner (ATP 1) ha sofferto più del previsto nel suo esordio a Wimbledon: l'italiano ha superato Miomir Kecmanovic (50) solo al quinto set, con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 (6/8) 6-2 6-3. Per lunghi tratti a Sinner non è bastato affidarsi ad un ottimo servizio (30 gli ace a fine match), a causa dei diversi errori banali commessi e le poche chance concesse dal serbo nei propri turni di battuta. Trovatosi con le spalle al muro al quarto set, è però riuscito ad alzare il livello anche negli scambi conquistando le ultime due frazioni in poco più di un’ora.