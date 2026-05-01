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Tennis Sinner è il primo finalista del Master 1000 di Madrid

Swisstxt

1.5.2026 - 18:20

Può scrivere la storia
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Jannik Sinner (ATP 1) è a una sola vittoria dal conquistare per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Madrid.

SwissTXT

01.05.2026, 18:20

01.05.2026, 18:32

In semifinale l’italiano ha avuto vita relativamente facile con il francese Arthur Fils (25), che ha sconfitto 6-2 6-4 in 1h25' di gioco e senza concedere alcuna palla di break.

L’altoatesino, che dal canto suo ha strappato tre volte il servizio al suo avversario, all’ultimo atto se la vedrà con il vincitore della sfida tra il tedesco Alexander Zverev (3) e il belga Alexander Blockx (69).

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