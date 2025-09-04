Sinner glaciale? Guardate come si diverte prima di asfaltare Musetti agli US Open

Jannik Sinner KEYSTONE

Il numero 1 al mondo, noto per la sua concentrazione laser e la sua precisione implacabile, ha mostrato un lato più giocoso. Ecco il video.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner ha battuto, perentoriamente, il connazionale Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli US Open.

Prima di scendere in campo e fornire una prestazione autorevole e con pochissime sbavature (6-1 6-4 6-2), l'italiano si è concesso un momento goliardico con il suo team. Mostra di più

«Ho sentito che Jannik era su un altro livello, direi, in molte, molte occasioni. Il secondo set è quello in cui ho servito meglio e in cui ho avuto più occasioni. Ho avuto un break point che non ho sfruttato. Penso che con un avversario come lui bisogna sfruttare le poche occasioni che ti concede, e io non sono riuscito a farlo».

Queste sono state le parole di Lorenzo Musetti dopo essere stato asfaltato da Jannik Sinner ai quarti di finale degli US Open.

Ma prima di scendere in campo per tramortire il connazionale con un severo 6-1, 6-4, 6-2, il numero 1 al mondo e il suo team sono stati avvistati mentre si godevano momenti di spensieratezza dietro le quinte.

L'osteopata Cipolla viene immobilizzato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill, poi arriva Jannik che gli toglie le scarpe e le butta fuori dalla stanza, tra le risate di tutti.

Jannik Sinner and his team goofing around before the US Open quarterfinals 😂😂😂 pic.twitter.com/v4uQT6OrnH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 4, 2025

L'altoatesino affronterà ora il numero 27 del mondo Felix Auger-Aliassime in semifinale. Il canadese ha superato l'italiano per due volte, una sola la vittoria di Sinner.

Ricordiamo che in stagione il numero 1 ha conquistato 2 titoli, vincendo gli Australian Open e Wimbledon. È arrivato in finale a Roma (Internazionali BNL d'Italia), al Roland Garros e a Cincinnati (Cincinnati Open).