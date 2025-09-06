La finale degli US Open vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (2).
Il numero 1 al mondo ha estromesso al penultimo atto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4.
L'italiano è come al solito partito a razzo, ma un piccolo problema agli addominali (subito risolto) ha consegnato il 2o set al canadese.
L'altoatesino è poi tornato a dominare aggiudicandosi l'incontro.
Domenica sera Sinner giocherà quindi la quarta finale su quattro Slam di questo 2025, e per la terza volta consecutiva se la vedrà contro lo spagnolo (soltanto in Australia non era successo).