US Open La «solita» finale è servita: Sinner affronterà Alcaraz 

Swisstxt

6.9.2025 - 08:37

Jannik Sinner
Jannik Sinner
KEY

La finale degli US Open vedrà sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (2).

06.09.2025, 08:37

US Open. Alcaraz si sbarazza che di Djokovic, ora lo attende la finale

US OpenAlcaraz si sbarazza che di Djokovic, ora lo attende la finale

Il numero 1 al mondo ha estromesso al penultimo atto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4.

L'italiano è come al solito partito a razzo, ma un piccolo problema agli addominali (subito risolto) ha consegnato il 2o set al canadese.

L'altoatesino è poi tornato a dominare aggiudicandosi l'incontro.

Inaspettato. Sinner glaciale? Guardate come si diverte prima di asfaltare Musetti agli US Open

InaspettatoSinner glaciale? Guardate come si diverte prima di asfaltare Musetti agli US Open

Domenica sera Sinner giocherà quindi la quarta finale su quattro Slam di questo 2025, e per la terza volta consecutiva se la vedrà contro lo spagnolo (soltanto in Australia non era successo).

Brutta scena agli US Open. Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché

Brutta scena agli US OpenPiotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

