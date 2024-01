Jannik SInner avanza al terzo turno degli Australian Open. Imago

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, dopo una convincente vittoria contro l'olandese Jesper De Jong. E come aveva già fatto dopo la sua prima partita, il tennista azzurro ha deliziato gli spettatori con un'altra intervista divertente.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner si è qualificato al terzo turno degli Australian Open mettendo sotto in tre set l'olandese Jesper De Jong.

Il tennista italiano ha sottolineato il miglioramento del suo gioco rispetto al turno precedente, evidenziando come si sia sentito più a suo agio con il tetto chiuso.

Durante l'intervista sul campo, Sinner ha scherzato sulla sua fisicità e il lavoro in palestra, dicendo di essere soddisfatto del suo aspetto, pur scherzando sul desiderio di avere un fisico scolpito «alla Baywatch». Mostra di più

È con un 6-2 6-2 6-2 che il talento italiano ha chiuso l'avventura australiana del tennista olandese Jesper De Jong. Al termine della sua prestazione solida, costruita grazie a un ottimo servizio, Jannik Sinner ha incontrato i media nella conferenza stampa post partita. L'italiano ha prima di tutto tessuto le lodi del suo avversario.

«Era nuovo giocare contro di lui, veniva dalle qualificazioni, aveva vinto diverse partite, quindi ho iniziato con molta cautela. È un giocatore molto bravo, è giovane e se continuerà a giocare come sta facendo ora potrà disputare molte altre partite nei tabelloni principali dello Slam», ha commentato il 22enne.

«Dopo la partita del primo turno contro Van de Zandschulp, oggi penso di aver alzato il mio livello - ha proseguito il ragazzo di San Candido - mi sono sentito meglio in campo, con il tetto chiuso è un po' diverso e mi piacciono molto queste condizioni. Ovviamente fa parte del torneo e quando piove bisogna sapersi adattare a una nuova situazione. Devo sempre cercare di migliorare anche se oggi penso di aver fatto molto bene e sono riuscito a rimanere calmo durante il match».

Sinner ha anche parlato del lavoro atletico che sta svolgendo in palestra: «Il mio preparatore atletico è molto bravo a mescolare i vari esercizi da svolgere, sa di cosa potrei avere bisogno più avanti nel mio gioco e quindi mi piace molto lavorare con lui».

«Poi ovviamente sono un tennista, mi piace giocare a tennis ed è per questo che ho scelto di fare questo sport. A volte quando sei stanco è difficile andare in palestra ma siccome è il modo giusto per migliorare bisogna stringere i denti e continuare», ha sentenziato l'altoatesino.

«Sogno un fisico alla Baywatch»

È però nell'intervista avvenuta sul campo della Margaret Court Arena che Jannik Sinner ha dato il meglio di sé. Scherzando con l'intervistatore ha commentato il proprio fisico, piuttosto longilineo.

«Mi alleno molto in palestra, anche se forse non si vede perché sono secco, ma va bene comunque. Quanto peso? È un segreto, non posso dirvelo ragazzi», ha scherzato Sinner col pubblico divertito.

«Sono contento della mia fisicità al momento, naturalmente sogno di avere un fisico scolpito alla Baywatch, ma va bene così», ha infine concluso l'intervista fra le risate dell'intero stadio.

Al prossimo turno, in programma nella notte fra venerdì e sabato, Jannik Sinner se la vedrà con l'argentino Sebastián Báez, 26esimo nel ranking ATP.