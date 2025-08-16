  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Sinner in finale a Cincinnati

Swisstxt

16.8.2025 - 23:00

Fino in fondo
Fino in fondo
KEY

Jannik Sinner (ATP 1) ha battuto in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati Térence Atmane (136), rivelazione del torneo, con il punteggio di 7-6 (7/4) 6-2.

SwissTXT

16.08.2025, 23:00

16.08.2025, 23:02

Per lui si tratta della 26a vittoria consecutiva sul cemento. Il 23enne ha tenuto testa al più quotato avversario nel primo set, perdendo il servizio nel 4o e 8o gioco del secondo set e cedendo alla distanza. Nonostante la sconfitta, il francese farà un grande balzo in avanti nel ranking, passando dalla 136a alla 70a posizione. Sinner affronterà in finale il vincente dell'attesa sfida tra Carlos Alcaraz (2) e Alexander Zverev (3).

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
È morto Pippo Baudo, leggenda della TV italiana

Video correlati

Mallorca - Barcelona 0-3

Mallorca - Barcelona 0-3

LALIGA | 1ère journée | Saison 25/26

16.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Challenge League | 1° turno | stagione 25/26

13.08.2025

Mallorca - Barcelona 0-3

Mallorca - Barcelona 0-3

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Aarau – Bellinzona 1:0

Aarau – Bellinzona 1:0

Più video

Altre notizie

WTA di Cincinnati. Paolini supera Gauff e vola in semifinale

WTA di CincinnatiPaolini supera Gauff e vola in semifinale

Tennis. Sabalenka in giornata no eliminata da Rybakina

TennisSabalenka in giornata no eliminata da Rybakina

Tennis. Sinner approda in semifinale a Cincinnati

TennisSinner approda in semifinale a Cincinnati