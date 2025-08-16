Fino in fondo KEY

Jannik Sinner (ATP 1) ha battuto in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati Térence Atmane (136), rivelazione del torneo, con il punteggio di 7-6 (7/4) 6-2.

SwissTXT Swisstxt

Per lui si tratta della 26a vittoria consecutiva sul cemento. Il 23enne ha tenuto testa al più quotato avversario nel primo set, perdendo il servizio nel 4o e 8o gioco del secondo set e cedendo alla distanza. Nonostante la sconfitta, il francese farà un grande balzo in avanti nel ranking, passando dalla 136a alla 70a posizione. Sinner affronterà in finale il vincente dell'attesa sfida tra Carlos Alcaraz (2) e Alexander Zverev (3).