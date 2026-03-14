Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 2) non ha avuto nessun problema a raggiungere la finale del Masters 1000 di Indian Wells, spazzando via al penultimo atto Alexander Zverev (4) con un eloquente 6-2 6-4.

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Il 24enne nel primo set ha vinto gli ultimi 4 giochi, mentre nel 2o ha allungato dopo il 3-3 iniziale. L’italiano per conquistare il trofeo se la vedrà con uno tra Carlos Alcaraz (1) e Daniil Medvedev (11), protagonisti della seconda semifinale. Belinda Bencic dal canto suo ha trionfato nel tabellone di doppio misto in coppia con Flavio Cobolli per 6-3 2-6 10/7 contro Dabrowski/Glasspool.