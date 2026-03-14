Jannik Sinner (ATP 2) non ha avuto nessun problema a raggiungere la finale del Masters 1000 di Indian Wells, spazzando via al penultimo atto Alexander Zverev (4) con un eloquente 6-2 6-4.
L’italiano per conquistare il trofeo se la vedrà a sorpresa con Daniil Medvedev (11), che ha interrotto la serie vincente di Carlos Alcaraz (1).
Superato 6-3 7-6 (7/3), lo spagnolo è infatti incappato. dopo 16 successi, nella prima sconfitta del 2026.
Belinda Bencic dal canto suo ha trionfato nel tabellone di doppio misto in coppia con Flavio Cobolli per 6-3 2-6 10/7 contro Dabrowski/Glasspool.