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Indian Wells Sinner in finale, Alcaraz battuto da Medvedev

Swisstxt

14.3.2026 - 23:24

Jannik Sinner
Jannik Sinner
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Jannik Sinner (ATP 2) non ha avuto nessun problema a raggiungere la finale del Masters 1000 di Indian Wells, spazzando via al penultimo atto Alexander Zverev (4) con un eloquente 6-2 6-4.

SwissTXT

14.03.2026, 23:24

15.03.2026, 09:30

L’italiano per conquistare il trofeo se la vedrà a sorpresa con Daniil Medvedev (11), che ha interrotto la serie vincente di Carlos Alcaraz (1).

Superato 6-3 7-6 (7/3), lo spagnolo è infatti incappato. dopo 16 successi, nella prima sconfitta del 2026.

Belinda Bencic dal canto suo ha trionfato nel tabellone di doppio misto in coppia con Flavio Cobolli per 6-3 2-6 10/7 contro Dabrowski/Glasspool.

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