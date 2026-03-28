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Tennis Sinner in finale anche a Miami

Swisstxt

28.3.2026 - 07:46

Fino in fondo
Fino in fondo
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L’ultimo a conquistare il «Sunshine Double» è stato Roger Federer nel 2017, ma Jannik Sinner (ATP 2) sembra fortemente intenzionato a replicare la doppietta Indian Wells-Miami.

SwissTXT

28.03.2026, 07:46

28.03.2026, 09:03

L’italiano, più freddo nei momenti chiave pur senza brillare, ha infatti battuto per la settima volta di fila negli scontri diretti Alexander Zverev (4), riuscendoci con il punteggio di 6-3 7-6 (7/4) e issandosi fino all’ultimo atto in Florida.

Sinner dovrà ora dimostrarsi superiore al ceco Jiri Lehecka (22), giunto fino in fondo battendo per 6-2 6-2 in semifinale il francese Arthur Fils.

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