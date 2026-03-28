L’ultimo a conquistare il «Sunshine Double» è stato Roger Federer nel 2017, ma Jannik Sinner (ATP 2) sembra fortemente intenzionato a replicare la doppietta Indian Wells-Miami.
L’italiano, più freddo nei momenti chiave pur senza brillare, ha infatti battuto per la settima volta di fila negli scontri diretti Alexander Zverev (4), riuscendoci con il punteggio di 6-3 7-6 (7/4) e issandosi fino all’ultimo atto in Florida.
Sinner dovrà ora dimostrarsi superiore al ceco Jiri Lehecka (22), giunto fino in fondo battendo per 6-2 6-2 in semifinale il francese Arthur Fils.