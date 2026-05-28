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Tennis Sinner parla dopo l'eliminazione: «Non avevo energie, ero stordito»

Swisstxt

28.5.2026 - 20:21

Sinner
Sinner
Keystone

Clamorosamente eliminato da Cerundolo (ATP 56) dopo essere stato in netto vantaggio, Sinner ha pagato un improvviso calo fisico.

SwissTXT

28.05.2026, 20:21

28.05.2026, 20:32

Tennis. Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo

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L'italiano si è così espresso in conferenza stampa: «Ho iniziato a sentirmi molto stordito, con pochissima energia».

La ragione non è ancora chiara: «Stanotte non ho dormito bene e stamattina facevo fatica. Può succedere durante l'anno di avere giornate così».

Non è la prima volta che a Sinner capitano questi improvvisi cali: «Secondo me oggi era una cosa diversa. Faceva caldo ma non troppo, oggi il problema ero io».

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