Tennis Sinner parla dopo l'eliminazione: «Non avevo energie, ero stordito»

L'italiano si è così espresso in conferenza stampa: «Ho iniziato a sentirmi molto stordito, con pochissima energia».

La ragione non è ancora chiara: «Stanotte non ho dormito bene e stamattina facevo fatica. Può succedere durante l'anno di avere giornate così».

Non è la prima volta che a Sinner capitano questi improvvisi cali: «Secondo me oggi era una cosa diversa. Faceva caldo ma non troppo, oggi il problema ero io».