Masters 1000 di Parigi Sinner non sbaglia con Cerundolo

30.10.2025 - 20:46

Non al top fisicamente
Non il miglior Jannik Sinner della stagione, ma anche la versione scolorita del numero 2 del ranking ATP è bastata per battere 7-5 6-1 Francisco Cerundolo (21) e qualificarsi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.

30.10.2025, 20:50

Uscito invece di scena Taylor Fritz (4). Lo statunitense è stato estromesso da Aleksandr Bublik (16), capace di imporsi per 7-6 (7/5) 6-2.

Grazie ai successi agli 1/8 i penultimi due biglietti per le Finals di Torino se lo sono guadagnati Alex De Minaur (6) e Ben Shelton (7).

