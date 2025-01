Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 1) è riuscito a superare la trappola predisposta per lui nel primo turno degli Australian Open, rappresentata dal tignoso Nicolas Jarry (36).

Il detentore del titolo ha dovuto passare da due tie-break prima di vincere la resistenza del cileno e imporsi alla fine per 7-6 (7/2) 7-6 (7/5) 6-1.

Non è andata bene invece a Stefanos Tsitsipas (12), che è stato eliminato in entrata. Il finalista del 2023 si è arreso in quattro set ad Alex Michelsen (41) col punteggio di 7-5 6-3 2-6 6-4.

In campo femminile sono approdate con sicurezza al secondo turno Iga Swiatek (WTA 2) e Coco Gauff (3).