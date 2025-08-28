  1. Clienti privati
US Open Sinner passeggia su Popyrin

Swisstxt

28.8.2025 - 22:17

L'italiano la sbriga velocemente
L'italiano la sbriga velocemente
Imago

I primi due turni agli US Open sono stati pura formalità per Jannik Sinner (ATP 1), spietato anche contro Alexei Popyrin (36).

SwissTXT

28.08.2025, 22:17

28.08.2025, 22:19

L’italiano ha sbrigato in fretta e furia la sua partita, vinta con i parziali di 6-3 6-2 X-X. Anche Lorenzo Musetti (10) ha avuto vita facile con David Goffin (80), battuto per 6-4 6-0 6-2.

Ha faticato parecchio Iga Swiatek (WTA 2), portata al terzo set da Suzan Lamens (66) ma alla fine uscita vittoriosa cper 6-1 4-6 6-2. La polacca ha perso il servizio quattro volte tra seconda e terza frazione, e ha archiviato il match solo al terzo tentativo.

