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Master 1000 Sinner piega Jodar ai quarti di finale di Madrid

Swisstxt

29.4.2026 - 18:31

Sinner vola in semifinale a Madrid
Sinner vola in semifinale a Madrid
Keystone

Sinner (ATP 1) può continuare la sua corsa verso il primo titolo al Master 1000 di Madrid. Ai quarti di finale l’italiano si è infatti imposto sulla promessa Jodar (42) per 6-2 7-6 (7/0).

SwissTXT

29.04.2026, 18:31

29.04.2026, 18:40

Il numero uno al mondo ha preso subito il controllo dell’incontro, strappando due volte la battuta nel primo set.

Più equilibrata la seconda frazione, in cui Sinner ha trovato il guizzo vincente solo al tie-break.

Per il 19enne il torneo è comunque da incorniciare: entrato nel tabellone principale con una wild card Jodar ha avuto la meglio su avversari come De Minaur (8) e Fonseca (31).

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