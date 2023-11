Jannik Sinner Imago

Jannik Sinner (ATP 4) è il primo finalista delle ATP Finals.

Davanti al pubblico amico di Torino, l'italiano ha sconfitto in tre set con i parziali di 6-3 6-7 (4/7) 6-1 il russo Daniil Medvedev (3). Nell'ultimo atto del torneo che chiude la stagione, raggiunto per la prima volta in carriera, il 22enne altoatesino affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz (2) e Novak Djokovic (1).

Swisstxt