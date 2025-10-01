Jannik Sinner KEY

Per la seconda volta negli ultimi 3 anni Jannik Sinner (ATP 2) ha conquistato il torneo di Pechino. Opposto a Learner Tien (52) all'ultimo atto, l'italiano si è imposto con un doppio 6-2.

L'altoatesino, giunto alla 30a finale in carriera, ha dominato senza patemi il match e affondato i colpi vincenti al momento giusto (trovando per esempio il break già al primo game del primo set), con la solita potenza.

Dal canto suo lo statunitense ha potuto fare ben poco di fronte all'avversario, ma ha comunque offerto qualche buon colpo e dimostrato pure una buona personalità.