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Tennis Sinner si impone a Miami

Swisstxt

30.3.2026 - 01:50

Sinner
Sinner
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italiano ha completato la doppietta Indian Wells-Miami a nove anni di distanza dallo svizzero, ultimo a farcela in campo maschile.

SwissTXT

30.03.2026, 01:50

Jannik Sinner (ATP 2) è riuscito nell’intento di imitare Roger Federer: con il successo al Masters 1000 di Miami, l’ In una finale segnata da un’interruzione di un’ora e mezza per pioggia l’altoatesino ha battuto Jiri Lehecka (22) con il risultato di 6-4 6-4, vincendo così il suo terzo torneo di questo calibro consecutivo. In entrambe le frazioni è risultato decisivo un break: nella prima nel terzo game e nella seconda nel nono.

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