Solo tre game lasciati al giovane Tien Key

altra giovane promessa del tennis mondiale.

Jannik Sinner (ATP 2) non ha lasciato scampo nemmeno ad un’ Nei 1/4 di Indian Wells l’italiano, dopo aver superato agli ottavi di finale il brasiliano Joao Fonseca (35), si è infatti sbarazzato anche del 21enne Learner Tien (27). L’altoatesino, che si è imposto sullo statunitense in poco più di un’ora con il risultato di 6-1 6-2, approda così in semifinale al torneo californiano. Al penultimo atto Sinner affronterà Alexander Zverev (4), dal canto suo vittorioso sul francese Arthur Fils (32) per 6-2 6-3.