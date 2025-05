Jannik Sinner KEY

Jannik Sinner (ATP 1) è approdato ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma superando Francisco Cerundolo (18) per 7-6 (7/2) 6-3 al termine di una vera e propria battaglia, in una partita rinviata diverse ore per pioggia.

SwissTXT Swisstxt

Hanno superato il turno anche l’altro azzurro Lorenzo Musetti (9), che ha regolato in due set Daniil Medvedev (11), e Alexander Zverev (2). Avanti pure Carlos Alcaraz (3) e Jack Draper (5) nonostante un set perso.

In campo femminile la prima semifinalista è Jasmine Paolini (WTA 5), che ha sconfitto in rimonta la russa Diana Shnaider (11) 6-7 (1/7) 6-4 6-2.