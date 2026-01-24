  1. Clienti privati
Tennis Sinner soffre ma avanza

Swisstxt

24.1.2026 - 07:39

Sofferente
Sofferente

Jannik Sinner (ATP 2) è riuscito ad issarsi agli ottavi di finale degli Australian Open.

SwissTXT

24.01.2026, 07:39

Il due volte campione in carica ha sofferto il caldo e accusato dei crampi ma ha ribaltato Eliot Spizzirri (85) 4-6 6-3 6-4 6-4. Insieme a lui altri due italiani hanno passato il turno: Musetti (5) e Darderi (25). Più tarti ha fatto lo stesso pure l’americano Shelton (7). Tra le donne tutto facile per il «team americano»: avanti in due set Pegula (6), Keys (9) e Anisimova (4). Agli ottavi pure Mertens (21), vittoriosa con un netto 6-0 6-4 su Bartunkova (126), giustiziera di Bencic (10).

23.01.2026

