La finale di Cincinnati è durata appena 20 minuti.

Jannik Sinner (ATP 1) si è infatti ritirato per un problema di salute, consegnando di fatto la vittoria del Masters 1000 a Carlos Alcaraz (2).

Insolitamente lento a reagire, l’italiano ha iniziato malissimo la partita e lo spagnolo ne ha approfittato per portarsi rapidamente sul 5-0. L’altoatesino, vincitore in Ohio lo scorso anno, ha chiamato i fisioterapisti e ha annunciato di non poter continuare.

Scusandosi con il pubblico, il 24enne ha confermato che già nella serata di ieri non si sentiva bene e che non è riuscito a recuperare.