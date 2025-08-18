  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Sinner sta male ed è costretto a ritirarsi, Alcaraz vince in 20 minuti a Cincinnati

Swisstxt

18.8.2025 - 21:58

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Imago

La finale di Cincinnati è durata appena 20 minuti.

SwissTXT

18.08.2025, 21:58

18.08.2025, 22:06

Jannik Sinner (ATP 1) si è infatti ritirato per un problema di salute, consegnando di fatto la vittoria del Masters 1000 a Carlos Alcaraz (2).

Insolitamente lento a reagire, l’italiano ha iniziato malissimo la partita e lo spagnolo ne ha approfittato per portarsi rapidamente sul 5-0. L’altoatesino, vincitore in Ohio lo scorso anno, ha chiamato i fisioterapisti e ha annunciato di non poter continuare.

Scusandosi con il pubblico, il 24enne ha confermato che già nella serata di ieri non si sentiva bene e che non è riuscito a recuperare.

I più letti

Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Trump a Zelensky: «Un cessate il fuoco non serve». Riunione con i leader europei. Ecco cosa è trapelato

Video correlati

Espanyol - Atlético 2-1

Espanyol - Atlético 2-1

LALIGA | 1ère journée | Saison 25/26

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0-3

Mallorca - Barcelona 0-3

LALIGA | 1ère journée | Saison 25/26

16.08.2025

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Super Cup 2025

13.08.2025

Espanyol - Atlético 2-1

Espanyol - Atlético 2-1

Mallorca - Barcelona 0-3

Mallorca - Barcelona 0-3

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

PSG – Tottenham 2:2 (4:3 ai rigori)

Più video

Altre notizie

Tennis. Teichmann e Golubic avanti a Cleveland

TennisTeichmann e Golubic avanti a Cleveland

Tennis. Nel doppio misto degli US Open Bencic dovrà subito vedersela con Sinner

TennisNel doppio misto degli US Open Bencic dovrà subito vedersela con Sinner

Ecco a voi il «Sabr». 10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche

Ecco a voi il «Sabr»10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche