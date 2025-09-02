Sono bastati 81' a Jannik Sinner (ATP 1) per staccare il biglietto per i quarti di finale degli US Open.
Opposto ad Alexander Bublik (24), l’italiano ha disputato la sua miglior partita del torneo imponendosi con un perentorio 6-1 6-1 6-1.
Oltre a Carlos Alcaraz (2), il kazako è stato l’unico giocatore in grado di sconfiggere il numero uno del mondo quest’anno (ad Halle).
Al prossimo turno il 24enne di San Candido è atteso dal derby con Lorenzo Musetti (10), che a sua volta ha liquidato Jaume Munar (44) con il risultato di 6-3 6-0 6-1.