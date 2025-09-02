  1. Clienti privati
Tutto facilissimo Sinner annienta Bublik e vola ai quarti degli US Open

Swisstxt

2.9.2025 - 08:43

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Imago

Sono bastati 81' a Jannik Sinner (ATP 1) per staccare il biglietto per i quarti di finale degli US Open.

SwissTXT

02.09.2025, 08:43

02.09.2025, 08:50

Tennis. Finisce la favola di Leandro Riedi agli US Open, battuto nettamente da De Minaur

TennisFinisce la favola di Leandro Riedi agli US Open, battuto nettamente da De Minaur

Opposto ad Alexander Bublik (24), l’italiano ha disputato la sua miglior partita del torneo imponendosi con un perentorio 6-1 6-1 6-1.

Oltre a Carlos Alcaraz (2), il kazako è stato l’unico giocatore in grado di sconfiggere il numero uno del mondo quest’anno (ad Halle).

Al prossimo turno il 24enne di San Candido è atteso dal derby con Lorenzo Musetti (10), che a sua volta ha liquidato Jaume Munar (44) con il risultato di 6-3 6-0 6-1.

Dopo la scenata di Medvedev. Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

Dopo la scenata di MedvedevEcco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

